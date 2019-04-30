В Москве задержали таксиста за попытку изнасиловать гимнастку

Столичные полицейские задержали таксиста, который подозревается в попытке изнасилования мастера спорта по художественной гимнастике и краже её вещей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

По данным правоохранителей, в ночь на 27 апреля 22-летний молодой человек, выполняя заказ, ударил свою пассажирку и попытался изнасиловать её. Девушке удалось вырваться и выбежать из машины, но сумка и вещи на сумму более 30 тысяч рублей остались в салоне авто.

Известно, что пострадавшая также является призёром в командном первенстве России, абсолютной чемпионкой международного турнира BostonCup.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на изнасилование" и "Кража".