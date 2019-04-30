В Калининграде задержали ОПГ, обналичившую три миллиарда рублей

Полиция Калининграда пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась незаконными банковскими операциями. За всё время своей деятельности она обналичила около трёх миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Как сообщает полиция, задержанные регистрировали фиктивные компании в период с 2014 по 2019 год. Они выводили средства через банковские счета фирм в теневой оборот. Для того чтобы создать иллюзию законности операций, члены ОПГ составляли фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерскую отчётность. Это также использовалось для уклонения от налогов.
— За услуги по незаконному обналичиванию подозреваемые получали денежное вознаграждение в определённом процентном соотношении, — сообщает пресс-служба.
По данным полиции, общий доход от незаконной деятельности составил более девяти миллиардов рублей, а общий оборот компаний — три миллиарда.
На данный момент задержаны 39-летний организатор и его трое сообщников. Сотрудники полиции провели более 40 обысков в офисах фирм. Из мест жительства подозреваемых изъяты печати, чековые книжки, пластиковые карты, электронные ключи доступа к системе "Банк-клиент", документы и электронные носители информации — всё это принадлежало более 60 юридическим лицам.
Сейчас полиция возбудила уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой и сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере). Наказание — лишение свободы от двух до семи лет.
Ранее в Карачаево-Черкесии полиция пресекла незаконную деятельность организованной группы, обналичившую более 1 миллиарда 750 миллионов рублей.
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