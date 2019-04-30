Вучич рассказал, когда и где пройдёт следующая встреча по Косову

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Вучич рассказал, когда и где пройдёт следующая встреча по Косову

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Президент Сербии Александр Вучич. Фото: © Сайт президента Республики Сербия

Следующая встреча по вопросам урегулирования в Косове состоится в Париже 1 или 2 июля. Об этом рассказал журналистам президент Сербии Александр Вучич по окончании саммита стран Западных Балкан в Берлине.

Следующая встреча по вопросу диалога пройдёт в Париже 1 или 2 июля, — сообщил Вучич.

Ранее Вучич заявлял, что собирается защищать сербский народ. Также он сообщал, что решить проблему Косова в ближайшее время не удастся, так как албанцы не желают идти на компромисс.

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