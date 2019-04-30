В МИД считают, что развал ДРСМД переместит мир во времена холодной войны

Сейчас суммарный потенциал вооружений России сокращён на 85% по сравнению с пиковыми уровнями холодной войны.

Отказ США от выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возвращает мир на 30 лет назад. К тому же неясное состояние Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ещё хуже сказывается на текущей ситуации. Об этом сообщил РИА "Новости" замгендиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Рожков.

— С развалом ДРСМД в договорном плане в области ракетно-ядерного разоружения мы откатываемся на 30 лет назад, — сказал он.

Он подчеркнул, что суммарный потенциал вооружений России был ранеесокращён на 85% по сравнению с пиковыми уровнями холодной войны. Такой спад обусловлен действиями, которые проводились в соответствии с двусторонними договорами с США.

Кроме этого, неясность создаёт и текущее состояние Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В октябре 2018 года власти США заявили о намерении выйти из ДРСМД. 7 февраля Госдепартамент вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении.

В качестве ответных мер 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения РФ Договора о РСМД, и в середине марта Пентагон заявил о запуске производства ракет, запрещённых согласием.