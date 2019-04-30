Выигравшая £1 млн в лотерею британка пожаловалась на утомительное безделье

23-летняя жительница Эдинбурга (Шотландия) Джейн Парк призналась, что после выигрыша в лотерею её жизнь стала скучной. Об этом она поделилась с подписчиками в "Твиттере".

По словам девушки, они с подругой так сильно устали "ничего не делать целый день", что подумывали устроиться на работу. Девушка даже немного порассуждала на тему работы за барной стойкой.

Джейн Парк стала самой юной миллионершей Британии, когда в 17 лет купила свой первый лотерейный билет и стала обладателем выигрыша в 1 миллион фунтов стерлингов. Парк начала тратить деньги на пластические операции, одежду от лучших брендов, машины и недвижимость.

Спустя 4 года она заявила, что устала от всего этого, подала в суд на организатора лотереи, которая "разрушила её жизнь", а после выставила на продажу свой особняк, в котором ей "одиноко", и заявила, что вернётся жить к маме. Правда, отказываться от денег она не стала.