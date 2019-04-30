Замглавы Минюста США Розенштейн уходит в отставку

Замглавы Минюста США Род Розенштейн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, где уведомил о своей отставке, сообщает Wall Street Journal.

— Благодарю вас за возможность служить, за вежливость и юмор, которые вы часто демонстрируете в наших личных беседах, и за цели, поставленные вами в вашем инаугурационном обращении: единство, патриотизм, безопасность, образование и процветание, — сообщается в письме Розенштейна, которое цитирует газета.

Отставка вступит в силу 11 мая.

Напомним, Розенштейн был выдвинут Трампом на пост замминистра юстиции в 2017 году. Вступив в должность, чиновник также занялся расследованием "российского вмешательства" в выборы американского лидера в 2016 году.

В сентябре 2018-го СМИ сообщили, что Розенштейн намеревался тайно записывать разговоры Трампа, чтобы признать главу Белого дома недееспособным.