Трамп передал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Вступление государства в альянс может напрямую способствовать достижению стратегических интересов стран-участниц, заявил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп передал в понедельник протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщается в письме Белого дома.

— Настоящим я передаю на предмет совета и согласия на ратификацию Сенатом протокола к Североатлантическому договору о присоединении Республики Северная Македония, — сказано в письме.

Протокол подписали в Брюсселе 6 февраля 2019 года США и другие страны — участницы Североатлантического договора.

Президент отправил анализ протокола Сенату США, который провёл Госдепартамент.

Глава государства также пояснил, что ратификация протокола позволит Северной Македонии участвовать в Североатлантическом договоре и стать членом НАТО.

Трамп отметил, что Северная Македония является надёжным партнёром США. Поэтому её присоединение к НАТО поможет стране достичь стратегических интересов государства. Он также добавил, что Белый дом готов помочь сенаторам в ратификации документа.

Ранее Северная Македония подписала договор с НАТО о вступлении в альянс. Для этого Македонии пришлось изменить название на Республику Северная Македония.