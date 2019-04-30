В Праге прошла массовая демонстрация с требованием отставки премьера Чехии

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В Праге прошла массовая демонстрация с требованием отставки премьера Чехии

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В нескольких городах Чешской Республики, в том числе в столице — Праге, прошли массовые демонстрации, участники которых требовали отставки действующего главы кабмина страны — долларового миллиардера Андрея Бабиша.

Организатором манифестаций выступила гражданская инициатива "Миллион мгновений за демократию".

Наиболее массовая акция протеста прошла в Праге, в ней участвовало около 15 000 человек.

Двумя неделями ранее полиция завершила расследование дела о махинациях с дотациями, фигурантом которого является Бабиш. Оно продолжалось почти три года. Следствие рекомендовало прокуратуре вынести обвинительное заключение. В свою очередь Бабиш отвергает выдвинутые обвинения. Он называет их провокацией противников, добивающихся его устранения из политики.

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