В Праге прошла массовая демонстрация с требованием отставки премьера Чехии

В нескольких городах Чешской Республики, в том числе в столице — Праге, прошли массовые демонстрации, участники которых требовали отставки действующего главы кабмина страны — долларового миллиардера Андрея Бабиша.

Организатором манифестаций выступила гражданская инициатива "Миллион мгновений за демократию".

Наиболее массовая акция протеста прошла в Праге, в ней участвовало около 15 000 человек.

„Nechceme, aby premiér Babiš dostal justici pod kontrolu účelovou výměnou ministra spravedlnosti den poté, co policie navrhla Babišovu obžalobu,“ uvedli organizátoři spolku s odkazem na trestní stíhání Babiše v dotační kauze Čapí hnízdo.



Foto: ČTK/Šimánek Vít pic.twitter.com/Bh7htqgY5N — ČT24 (@CT24zive) April 29, 2019

Двумя неделями ранее полиция завершила расследование дела о махинациях с дотациями, фигурантом которого является Бабиш. Оно продолжалось почти три года. Следствие рекомендовало прокуратуре вынести обвинительное заключение. В свою очередь Бабиш отвергает выдвинутые обвинения. Он называет их провокацией противников, добивающихся его устранения из политики.