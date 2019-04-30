Минобороны России показало архивные фото маршалов Победы

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Минобороны России показало архивные фото маршалов Победы

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В разделе также находится множество интересных фактов, связанных с проведением парадов.

Минобороны России опубликовало редкие фотографии маршалов Победы — военачальников, сломивших противника в годы Великой Отечественной войны.

<p>Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Жуков Георгий Константинович. Фото: © Минобороны РФ</p>

Специальный раздел сайта оборонного ведомства наполнен эксклюзивными кадрами, воспоминаниями родных и современников. Также в разделе находится множество интересных фактов, связанных с проведением парадов Победы.

На сайте есть фото маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова, Дмитрия Устинова и других.

<p>Главный маршал Бронетанковых войск, Герой Советского Союза Бабаджанян Амазасп Хачатурович. Фото: © Минобороны РФ</p>

<p>Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Бирюзов Сергей Семёнович. Фото: © Минобороны РФ</p>

<p>Генерал армии, дважды Герой Советского Союза Гусаковский Иосиф Ираклиевич. Фото: © Минобороны РФ</p>

Также пользователи найдут там факты из биографии и воспоминания маршалов Победы, пояснения и комментарии, выдержки из исторических трудов.

Минобороны ко Дню Победы опубликовало уникальные фотоснимки полководцев

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