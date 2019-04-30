Минобороны России показало архивные фото маршалов Победы

Минобороны России опубликовало редкие фотографии маршалов Победы — военачальников, сломивших противника в годы Великой Отечественной войны.
Специальный сайта оборонного ведомства наполнен эксклюзивными кадрами, воспоминаниями родных и современников. Также в разделе находится множество интересных фактов, связанных с проведением парадов Победы.
На сайте есть фото маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова, Дмитрия Устинова и других.
Также пользователи найдут там факты из биографии и воспоминания маршалов Победы, пояснения и комментарии, выдержки из исторических трудов.
Минобороны ко Дню Победы опубликовало уникальные фотоснимки полководцев
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