Flydubai начала переговоры с Airbus о поставке самолётов взамен Boeing 737 MAX

Окончательное решение будет принято, когда огласят сроки возобновления полётов и назовут размеры компенсации.

Авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов Flydubai начала обсуждение с авиаконцерном Airbus возможности поставлять A320 Neo вместо запрещённых по всему миру самолётов Boeing 737 MAX, сообщает издание The National.

— Это дало мне возможность начать переговоры с Airbus... Поскольку надо понимать, что на сегодняшний день нет никакой конкретной даты, когда этот самолёт [Boeing 737 MAX] начнёт летать, — сообщил глава авиакомпании Flydubai шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум.

Авиакомпания была вынуждена прекратить эксплуатацию 14 новых самолётов и отменить некоторые рейсы, после того как во всём мире прекратили полёты на этих "боингах". Компания является вторым по величине заказчиком данной модели с контрактом на поставку 250 единиц.

Как сообщил президент компании, окончательное решение будет принято, когда огласят сроки возобновления полётов и назовут компенсацию от авиаконцерна Boeing.

— Даже если бы мне очень этого хотелось, я бы не смог использовать эти самолёты, потому что никто не пустит их в своё воздушное пространство, — сказал шейх.

В марте Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение рядом с городом Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии, погибло 157 человек. В связи с этим около 20 стран отказались от эксплуатирования данной модели.