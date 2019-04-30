В Эстонии на министра завели уголовное дело о домашнем насилии

Правоохранительные органы продолжают изучать факты, обнародованные в средствах массовой информации.

В отношении министра IT и внешней торговли Эстонии Марти Куузика была проведена проверка, по её итогам возбуждено уголовное дело, заявил министр юстиции республики Райво Аэг порталу эстонского телерадиовещания ERR.

— Так как мы имеем дело со столь серьёзными обвинениями, было принято решение возбудить уголовное дело по статье "Применение физического насилия". Правоохранительные органы продолжают изучать обнародованные факты, — пояснил министр юстиции.

Ранее местная пресса сообщила, что министр IT и внешней торговли Марти Куузик в течение нескольких лет морально и физически издевался над своей экс-супругой.