В Эстонии на министра завели уголовное дело о домашнем насилии

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В Эстонии на министра завели уголовное дело о домашнем насилии

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Фото: © Flickr/Hans

Правоохранительные органы продолжают изучать факты, обнародованные в средствах массовой информации.

В отношении министра IT и внешней торговли Эстонии Марти Куузика была проведена проверка, по её итогам возбуждено уголовное дело, заявил министр юстиции республики Райво Аэг порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Так как мы имеем дело со столь серьёзными обвинениями, было принято решение возбудить уголовное дело по статье "Применение физического насилия". Правоохранительные органы продолжают изучать обнародованные факты, — пояснил министр юстиции.

Ранее местная пресса сообщила, что министр IT и внешней торговли Марти Куузик в течение нескольких лет морально и физически издевался над своей экс-супругой.

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