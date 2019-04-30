Медведчук посоветовал не продолжать политику Порошенко в отношении России

Если Украина продолжит политику бывшего лидера, в стране наступит крах, считает политик.

Если Украина продолжит следовать курсу политики Петра Порошенко в отношениях с Россией, то это приведёт к краху в экономике, политике и социальной сфере, считает председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Он заявил, что если новый глава страны продолжит "исповедовать ту примитивную, ограниченную политику Порошенко и его команды", где главное — это усилить санкции, то это будет крахом.

— Мне даёт право это утверждать тот опыт, плачевный опыт, который имела Украина за все эти годы, — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, в 2014 году отношения Украины и России испортились из-за ситуации в Донбассе. Киев неоднократно заявлял, что РФ является "страной-агрессором", без каких-либо доказательств. Сейчас, после победы Владимира Зеленского, обе стороны готовы вести переговоры о дальнейшем мирном сотрудничестве.