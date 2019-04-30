На атомной электростанции на Украине произошёл пожар

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На атомной электростанции на Украине произошёл пожар

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Фото: © Instagram/pablo_udalov

На Украине в результате повреждения трансформатора начался пожар на Ровенской атомной электростанции. Об этом информирует пресс-служба регионального управления спасательного ведомства Незалежной.

Согласно информации министерства, трансформатор загорелся около 21:00. В 22:00 пожар был ликвидирован.

В результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал, радиационный фон также в норме.

В тушении принимали участие 36 человек и 10 единиц техники. Причины инцидента устанавливаются.

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