Античный бюст римского императора Дидия Юлиана ушёл с молотка почти за $5 млн

Юлиан пришёл к власти в непростое время — Год пяти императоров, — когда в результате дворцовых переворотов правители сменяли один другого.

Мраморное изваяние Дидия Юлиана — римского императора, правившего страной всего два месяца и пять дней — ушло с молотка на нью-йоркском аукционе Christie's за 4,815 миллиона долларов.

Первоначально эксперты оценивали стоимость лота почти в два раза ниже — 1,2–1,8 миллиона долларов. В сопроводительных документах сказано, что Юлиан пришёл к власти в непростое время — Год пяти императоров, — когда в результате дворцовых переворотов правители сменяли один другого.

#AuctionUpdate 'A Roman Marble Portrait Bust Of Emperor Didius Julianus' achieved $4,815,000 against a high estimate of $1,800,000 today in our Antiquities sale in #NewYork https://t.co/2EbXzYPxRM pic.twitter.com/N3ghOYDLs2 — Christie's (@ChristiesInc) 29 апреля 2019 г.

Его предшественнику Пертинаксу удалось пробыть во главе страны всего 87 дней, после чего он был убит преторианцами, которые объявили, что отдадут трон тому, кто предложит лучшую цену. Им оказался богатый римский сенатор Дидий Юлиан. Правда, совсем скоро и он был убит на улице города сторонником будущего императора Септимия Севера.

Примечательно, что в 1952 году, когда появилось первое описание бюста, его определили как изображение другого римского императора, правившего в 193–197 годах н.э., Клодия Альбина, или его преемника Септимия Севера. Лишь при сравнении скульптуры с имевшимися в Ватикане изображениями императоров удалось установить, кому же оно принадлежит.