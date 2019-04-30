Военный советник Зеленского сообщил о готовности Киева к неожиданному удару

Он отметил, что намерен повышать уровень боеспособности страны и держать войска в постоянной готовности.

Военный советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин в интервью изданию "Апостроф" сообщил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Как заявил Апаршин, до вступления в НАТО Украина найдёт способ ответить на внешние вызовы.

— Если, не дай Бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями. У меня есть варианты. Я больше денег вложу в силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете, — сказал он.

Апаршин посоветовал "не трогать его", поскольку его решение о вступлении Украины в НАТО уже принято. Он также сообщил, что намерен повышать уровень боеспособности страны и держать войска в постоянной готовности.

Ранее украинские СМИ опубликовали документ о военной доктрине, согласно которой противостоять противнику будет профессиональная армия. Она продолжит курс на кадровую основу и переход к стандартам НАТО.