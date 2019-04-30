Телеведущий Ларри Кинг перенёс инфаркт

Известный американский телеведущий и журналист Ларри Кинг перенёс инфаркт. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации издания, 25 апреля у Кинга остановилось сердце. В это время он готовился отправиться в больницу на обследование из-за проблем с дыханием, наблюдавшихся у него несколько месяцев.

Медики экстренно доставили 85-летнего ведущего в больницу. После врачебного вмешательства Кинг пришёл в себя, его состояние стабилизировалось.

Издание указывает, что проблемы с сердцем у Кинга впервые нашли 30 лет назад. С тех пор он перенёс уже два сердечных приступа.