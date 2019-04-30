"Президент" Тачи призвал Сербию признать Косово

"Президент" непризнанной страны Косово Хашим Тачи заявил в своём фейсбуке, что Белград должен признать самопровозглашённую Республику Косово и отказаться от идеи создания каких-то моделей самоуправления с исполнительной властью или двойным суверенитетом на севере края, населённом сербами.

— Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета, — заявил он.

Тачи добавил, что Косово "готово к всеобъемлющему соглашению о межгосударственных отношениях с Сербией".

В начале марта глава Сербии Александр Вучич заявил, что парламент Косова принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности не желает вести диалог с сербами.

Непризнанное Косово за последнее время реализовало ряд направленных против Сербии шагов, в частности приняло решение о создании своей армии и ввело большие пошлины на сербские товары.