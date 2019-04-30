Пентагон отправил ещё 320 военных на границу с Мексикой

Пентагон направил ещё 320 военных на границу с Мексикой, сообщает The Washington Examiner со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
— Для оказания поддержки Министерства внутренней безопасности потребуется приблизительно 320 военнослужащих по 30 сентября 2019 года, — сказано в сообщении.
Отмечается, что это обойдётся США примерно в 7,4 миллиона долларов.
В министерстве уточнили, что дополнительные военные силы нужны для решения вопросов о транспортировке мигрантов, оказания административной поддержки и распределения продуктов питания.
Ранее сообщалось, что Пентагон намеревается увеличить количество военных на границе с Мексикой в семь раз.
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