В Саратове ко Дню Победы появились плакаты с радостными фашистами

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В Саратове ко Дню Победы появились плакаты с радостными фашистами

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Фото: © "Взгляд-инфо"

Руководство Саратовского аграрного университета готовится праздновать День Победы и распорядилось по этому случаю украсить стены учебного заведения тематическими плакатами. Так и вышло: плакаты действительно появились, только изображены на них были весёлые немецкие солдаты.

Как передаёт "Взгляд-инфо", плакат представляет собой коллаж из трёх изображений, где на двух изображены немецкие солдаты во время выполнения боевых задач. На этом фото, например, идёт ожесточённый бой на одной из сталинградских улиц.

<p>Фото: © <a href="https://secatorhome.livejournal.com/67574.html" target="_blank">livejournal.com</a></p>

На второй фотографии немецкие солдаты осматривают подбитый советский танк Т-34 "Чапаев", действие происходит в 1942 году под Харьковом.

<p>Фото: © <a href="http://waralbum.ru/47777/" target="_blank">waralbum.ru</a></p>

По словам мужчины, обнаружившего нестыковку, он после этого зашёл в общежитие и попытался доказать, что на плакате есть некоторые ошибки, на что ему ответили, что это не их рук дело, а реклама была заказана в рекламной компании.

Отмечается, что спустя некоторое время плакат всё-таки исчез со стены, а вместо него появилось простое поздравление с 9 Мая.

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