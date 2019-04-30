В Саратове ко Дню Победы появились плакаты с радостными фашистами

Руководство Саратовского аграрного университета готовится праздновать День Победы и распорядилось по этому случаю украсить стены учебного заведения тематическими плакатами. Так и вышло: плакаты действительно появились, только изображены на них были весёлые немецкие солдаты.

Как передаёт "Взгляд-инфо", плакат представляет собой коллаж из трёх изображений, где на двух изображены немецкие солдаты во время выполнения боевых задач. На этом фото, например, идёт ожесточённый бой на одной из сталинградских улиц.

На второй фотографии немецкие солдаты осматривают подбитый советский танк Т-34 "Чапаев", действие происходит в 1942 году под Харьковом.

По словам мужчины, обнаружившего нестыковку, он после этого зашёл в общежитие и попытался доказать, что на плакате есть некоторые ошибки, на что ему ответили, что это не их рук дело, а реклама была заказана в рекламной компании.

Отмечается, что спустя некоторое время плакат всё-таки исчез со стены, а вместо него появилось простое поздравление с 9 Мая.