США предъявили обвинения экстрадированному из Таиланда россиянину Богданову

Американские власти предъявили обвинения задержанному в Таиланде гражданину РФ Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и налоговых махинациях на сумму более 1,5 миллиона долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на Прокуратуру Восточного округа штата Нью-Йорк.

— Богданову в случае признания его виновным грозит до 27 лет тюрьмы, — указали в ведомстве.

Уточняется, что россиянин был экстрадирован в Штаты в марте 2019 года.

33-летнего Богданова задержали 28 ноября в международном аэропорту Пхукета, куда он прибыл с женой на отдых.