Продюсер Лободы прокомментировала информацию об иске к певице

Артистка якобы неоднократно нарушала график выступлений во время турне, что привело к дополнительным расходам концертного агентства.

Продюсер Светланы Лободы Наталья Крапивина прокомментировала информацию об иске немецкого концертного агентства к певице.

— Ждём иск!! Интересно на него посмотреть, — написала она в комментарии под своим постом в инстаграм-аккаунте.

Ранее Максим Берин, глава немецкого концертного агентства Berin Iglesias Art, сообщил, что компания подала в суд на Лободу за срыв выступлений в нескольких городах во время своего турне.

Из-за нарушения графика выступлений компании приходилось переплачивать за аренду концертных площадок и автомобилей.