Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Орлом

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Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Орлом

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Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Столкновение транспортных средств произошло на 423-м километре автодороги М-2 "Крым".

Одиннадцать человек получили травмы в результате столкновения грузовика КамАЗ и рейсового автобуса Yutong в Кромском районе Орловской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.

Как стало известно агентству, столкновение транспортных средств произошло на 423-м километре автодороги М-2 "Крым". За медпомощью после инцидента обратилось 11 человек.

Всего в автобусе было 54 пассажира. Транспортные средства двигались в попутном направлении, и после столкновения автобус свалился в кювет.

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