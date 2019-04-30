Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Орлом

Столкновение транспортных средств произошло на 423-м километре автодороги М-2 "Крым".

Одиннадцать человек получили травмы в результате столкновения грузовика КамАЗ и рейсового автобуса Yutong в Кромском районе Орловской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.

Как стало известно агентству, столкновение транспортных средств произошло на 423-м километре автодороги М-2 "Крым". За медпомощью после инцидента обратилось 11 человек.

Всего в автобусе было 54 пассажира. Транспортные средства двигались в попутном направлении, и после столкновения автобус свалился в кювет.