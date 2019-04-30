Ещё две семьи подали в суд на Boeing после крушения лайнера в Эфиопии

Один из заявителей в катастрофе потерял своих родителей, сестру, сводного брата и двух племянниц, а второй — жену и троих детей.

Два жителя Канады, потерявшие в общей сложности 10 родственников во время крушения лайнера Boeing 737 в Эфиопии, подали судебные иски к производителю самолётов, обвиняя его в игнорировании опасности ради выгоды. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на адвоката истцов.

— Ослеплённый собственной жадностью, Boeing в спешке вывел 737 MАХ 8 на рынок, с молчаливого согласия Федерального авиационного управления США, скрывая истинную природу дефектов автоматизированной системы, — гласит текст иска.

Один из заявителей, Манант Вайдья, в катастрофе потерял своих родителей, сестру, сводного брата и двух племянниц. А второй, Поль Ньороге, — жену и троих детей.

В исках также утверждается, что к катастрофе привела алчность руководства компании, которое в стремлении опередить своего конкурента, Airbus, продвигало не совсем подготовленный самолёт на рынок. Правда, по заявлениям истцов, была небольшая сложность: на лайнере стояли более мощные, чем на предыдущей модели, двигатели.

Это решение позволило добиться некоторой экономии топлива, но и привнесло изменения в конструкцию и механику полёта: теперь лайнер мог позволить себе более острые углы взлёта, что увеличило риски сваливания и потребовало иного уровня подготовки пилотов. Но переобучать пилотов оказалось долго и дорого, точно дороже, чем просто установить электронный ограничитель углов, из-за которого, по предварительной версии, и произошла трагедия.

Помимо авиастроительной компании исковое заявление мужчины подали также против Федерального авиационного управления США, утверждая, что регулятор допустил ошибку, выпуская "сырую" модель на рынок, и должен поплатиться за это.

Напомним, 10 марта в результате авиакатастрофы погибло 157 человек, трое из них были гражданами России. Самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines совершал полёт по маршруту Аддис-Абеба — Найроби. Многие страны, в том числе Россия, США и ЕС, прекратили эксплуатацию Boeing 737 MAX.