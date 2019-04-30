Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

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Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

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Фото: © Flickr / Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп продлил срок действия эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

— В мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, чтобы позволить значительное сокращение закупок у Ирана иностранными финансовыми организациями,цитирует американского лидера пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп принял решение с начала мая не выводить другие страны из-под действия санкций в связи с закупкой у Ирана нефти.

После этого в Тегеране заявили о планах принять ответные меры в связи с решением Вашингтона.

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