Почти 80% россиян считают нужным праздник 1 Мая, и 49% планируют его отмечать

Наибольшая доля опрошенных воспринимает этот праздник как день отдыха и собирается встретить его в кругу семьи.

Почти половина жителей России планирует отпраздновать Первомай. При этом почти 80% опрошенных считают нужным Праздник Весны и Труда, сообщают результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— За четверть века число россиян, которые планируют отмечать День труда, постепенно снижается: если в 1994 году это намерение высказывали 65%, то в 2019-м уже 49%, — сказано в опросе.

Относительно равное количество россиян считает, что праздник нужен для отдыха (23%), для соблюдения традиции (22%) и для единения и общения (21%).

Наибольшая доля опрошенных (39%) заявила, что планирует провести выходные с семьёй. 21% респондентов проведёт майские праздники, занимаясь участком и огородом.

Доля тех, кто будет работать, составила 16%. Отдохнуть на природе или в туристическом походе намерены 15% респондентов. В компании гостей встретят Первомай 12% опрошенных, тогда как в 2005 году такие планы были у 40% респондентов.

При этом 18% опрошенных считают, что праздник не нужен, поскольку, по их мнению, нет солидарности трудящихся (18%) и идеологии труда (26%). Доля тех, кто считает, что Первомай остался пережитком СССР, составила 21%.

Смысла в празднике не видят 18%. Доля респондентов, считающих, что выходных и так много и нужно трудиться, составила 15%.

Ранее эксперты выяснили наиболее популярные направления для отдыха на майские праздники.