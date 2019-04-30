Пожар на Ровенской АЭС привёл к отключению энергоблока

Возгорание трансформатора на Ровенской атомной электростанции на Украине послужило причиной отключения её третьего энергетического блока, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу управления информацией АЭС Петра Кратика.

Радиационный фон в окрестностях остаётся в норме. Сейчас на электростанции функционируют первый и четвёртый энергоблоки. Причины пожара устанавливаются.

С третьим энергоблоком этой АЭС ранее уже возникали проблемы. Так, 18 января он был отключён из-за неполадок, однако они были быстро устранены.

Напомним, трансформатор загорелся 29 апреля в 21:07, ликвидировать пожар удалось в 22:05.