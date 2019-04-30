Пожар на Ровенской АЭС привёл к отключению энергоблока

Читайте также

Пожар на Ровенской АЭС привёл к отключению энергоблока

12

Фото: © Facebook / Dmitry Benko

Возгорание трансформатора на Ровенской атомной электростанции на Украине послужило причиной отключения её третьего энергетического блока, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу управления информацией АЭС Петра Кратика.

Радиационный фон в окрестностях остаётся в норме. Сейчас на электростанции функционируют первый и четвёртый энергоблоки. Причины пожара устанавливаются.

С третьим энергоблоком этой АЭС ранее уже возникали проблемы. Так, 18 января он был отключён из-за неполадок, однако они были быстро устранены.

Напомним, трансформатор загорелся 29 апреля в 21:07, ликвидировать пожар удалось в 22:05.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×