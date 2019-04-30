Дмитрий Быков выписался из больницы и уже начал работать

Ранее госпитализированный Дмитрий Быков сообщил "Интерфаксу", что его выписали из больницы.
Писатель рассказал, что уже вернулся к работе. В пятницу, 26 апреля, он вёл программу "Колба времени" на телеканале "Ностальгия".
Также он сообщил, что начал работу над статьёй и после майских праздников вернётся к чтению лекций в проекте "Прямая речь".
— Наверное, я многих огорчу, но я давно так хорошо себя не чувствовал, — рассказал Быков.
16 апреля писатель Дмитрий Быков почувствовал себя плохо на борту самолёта, выполнявшего рейс Екатеринбург — Уфа. Он был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Однако сам литератор заявил, что отравился.
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