Дмитрий Быков выписался из больницы и уже начал работать

В минувшую пятницу, 26 апреля, он вёл программу в прямом эфире, а после майских праздников планирует возобновить чтение лекций.

Ранее госпитализированный Дмитрий Быков сообщил "Интерфаксу", что его выписали из больницы.

Писатель рассказал, что уже вернулся к работе. В пятницу, 26 апреля, он вёл программу "Колба времени" на телеканале "Ностальгия".

Также он сообщил, что начал работу над статьёй и после майских праздников вернётся к чтению лекций в проекте "Прямая речь".

— Наверное, я многих огорчу, но я давно так хорошо себя не чувствовал, — рассказал Быков.

16 апреля писатель Дмитрий Быков почувствовал себя плохо на борту самолёта, выполнявшего рейс Екатеринбург — Уфа. Он был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Однако сам литератор заявил, что отравился.