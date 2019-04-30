Сотрудник отеля в Турции подсчитал вероятную стоимость отдыха Зеленского

С учётом перелёта политика с семьёй затраты на путешествие могли составить около 33 тысяч долларов.

Трёхдневный семейный отдых избранного президента Украины Владимира Зеленского в пятизвёздочном отеле в районе Бодрума в Турции мог обойтись ему в сумму около 30 тысяч долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника отеля.

Политик вместе с семьёй утром 29 апреля покинул пятизвёздочную гостиницу в квартале Гюверджинлик. Как отметил источник агентства, сейчас в Турции не сезон, поэтому стоимость президентской виллы составляет около 10 тысяч долларов в сутки, а летом эта цена будет втрое выше.

— Обычные виллы у нас стоят сейчас около 15 тысяч долларов за неделю на четырёх человек, стандартные номера — 4,5 тысячи долларов, — добавил сотрудник отдела бронирования.

Точную цену отдыха Зеленского в Турции называть не стали.

При этом в авиакомпании Turkish Airlines рассказали, что стоимость перелёта по маршруту Киев — Бодрум — Киев в бизнес-классе для четырёх человек сейчас составляет 2500–3000 долларов.

Как писал Лайф, 26 апреля Владимир Зеленский вместе с семьёй отправился на отдых в Турцию. По словам политика, это первые выходные с семьёй за последние четыре месяца.