Водителю попавшего в ДТП под Орлом автобуса ампутировали ногу на месте

Читайте также

Водителю попавшего в ДТП под Орлом автобуса ампутировали ногу на месте

29

Согласно последним данным, в результате произошедшего пострадало более 20 человек.

В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Орловской области два человека из 21 получили серьёзные травмы, всего в автобусе было 54 человека.

<p>Фото: © L!FE</p>

Как стало известно Лайфу, в ДТП серьёзно пострадал водитель автобуса, которому на месте пришлось ампутировать ногу, и женщина-пассажирка, которой повредило позвоночник. Все остальные отделались ушибами и ссадинами.

<p>Фото: © L!FE</p>

Напомним, столкновение транспортных средств произошло на 423-м километре автодороги М-2 "Крым".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×