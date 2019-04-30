Водителю попавшего в ДТП под Орлом автобуса ампутировали ногу на месте

Согласно последним данным, в результате произошедшего пострадало более 20 человек.

В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Орловской области два человека из 21 получили серьёзные травмы, всего в автобусе было 54 человека.

Как стало известно Лайфу, в ДТП серьёзно пострадал водитель автобуса, которому на месте пришлось ампутировать ногу, и женщина-пассажирка, которой повредило позвоночник. Все остальные отделались ушибами и ссадинами.

Напомним, столкновение транспортных средств произошло на 423-м километре автодороги М-2 "Крым".