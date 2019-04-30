Семьям погибших при крушении Як-18 лётчиков выплатят по миллиону рублей

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Семьям погибших при крушении Як-18 лётчиков выплатят по миллиону рублей

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Фото: © РИА Новости / Лев Поликашин (архив)

Губернатор Хабаровского края уже поручил подготовить все необходимые документы для перевода денег.

Семьям лётчиков, погибших при крушении самолёта Як-18 под Хабаровском, выплатят по одному миллиону рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства региона.

— По одному миллиону рублей выплатят власти Хабаровского края семьям лётчиков, погибших в крушении самолёта Як-18, — сказано в сообщении.

Средства будут выделены из резервного фонда. Сейчас из-за катастрофы в Хабаровском районе введён режим ЧС муниципального характера.

Губернатор Хабаровского края уже поручил подготовить все необходимые документы для перевода денег муниципалитету, который направит средства семьям погибших.

В субботу, 27 апреля, на аэродроме Калинка потерпел крушение легкомоторный двухместный самолёт Як-18. Погибли два человека — пилот и пассажир. Сейчас Следственный комитет рассматривает три причины катастрофы: ошибку пилота, неблагоприятные погодные условия и техническую неисправность.

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