Семьям погибших при крушении Як-18 лётчиков выплатят по миллиону рублей

Семьям лётчиков, погибших при крушении самолёта Як-18 под Хабаровском, выплатят по одному миллиону рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства региона.
— По одному миллиону рублей выплатят власти Хабаровского края семьям лётчиков, погибших в крушении самолёта Як-18, — сказано в сообщении.
Средства будут выделены из резервного фонда. Сейчас из-за катастрофы в Хабаровском районе введён режим ЧС муниципального характера.
Губернатор Хабаровского края уже поручил подготовить все необходимые документы для перевода денег муниципалитету, который направит средства семьям погибших.
В субботу, 27 апреля, на аэродроме Калинка потерпел крушение легкомоторный двухместный самолёт Як-18. Погибли два человека — пилот и пассажир. Сейчас Следственный комитет рассматривает три причины катастрофы: ошибку пилота, неблагоприятные погодные условия и техническую неисправность.
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