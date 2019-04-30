Адвокат Ассанжа подал жалобу в прокуратуру из-за слежки за его подзащитным

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Адвокат Ассанжа подал жалобу в прокуратуру из-за слежки за его подзащитным

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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, которого Правительство Эквадора обвинило в слежке за сотрудниками своего посольства в Лондоне, сам стал жертвой шпионажа в здании дипмиссии. Об этом рассказал журналистам его адвокат Карлос Поведа.

По его словам, Правительство Эквадора голословно обвинило Ассанжа в использовании посольства для шпионажа и координации действий хакеров, хотя всё это время слежка велась именно за основателем Wikileaks, а все собранные материалы были противозаконно переданы третьим лицам.

— Это жалоба на предполагаемые преступления, которые могли быть совершены в посольстве: утечка данных, прослушка, а также распространение аудио- и видеоданных и тысяч документов, — сказал правозащитник и показал журналистам документ.

Всего в списке обвиняемых 10 человек, среди них граждане Испании и Эквадора. В их число входят также сотрудники посольства. Поведа отметил, что эти данные впоследствии использовались для шантажа Ассанжа и вымогательства денег.

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