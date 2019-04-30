Китай вывел на орбиту два спутника для научных исследований

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Китай вывел на орбиту два спутника для научных исследований

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Фото: © "Роскосмос" / Сергей Рязанский (архив)

Китай 30 апреля при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4" вывел на орбиту два спутника для научных исследований, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники.

Запуск провели с космодрома Тайюань в провинции Шаньси в 6:52 (1:52 мск). Спустя некоторое время оба спутника "Тяньхуэй-2" успешно вышли на заданную орбиту.

Для ракет-носителей "Чанчжэн" это был уже 303-й пуск.

Спутники будут применять для научных экспериментов, исследований земельных ресурсов, топографической съёмки и картографии.

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