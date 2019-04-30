Счётная палата может недополучить 661 миллиард рублей от Сбербанка

Ожидается, что Счётная палата недополучит 661 миллиард рублей дивидендов от Сбербанка в период с 2019 по 2021 год, сообщают "Известия" со ссылкой на контрольный орган.
Сбербанк выплатит менее 50% от прибыли в качестве дивидендов минимум в течение трёх лет, согласно оценкам Счётной палаты.
Пресс-служба финансовой организации не дала изданию комментариев, заявив, что банк намерен выплатить акционерам половину чистой прибыли в 2020 году.
Банк России владеет 50% и одной акцией Сбербанка. ЦБ получает дивиденды, которые затем направляет в федеральный бюджет.
Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы РФ достигли максимального значения за последние пять лет.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени