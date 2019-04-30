Счётная палата может недополучить 661 миллиард рублей от Сбербанка

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Счётная палата может недополучить 661 миллиард рублей от Сбербанка

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Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Всего организация выплатит менее 50% от прибыли в качестве дивидендов минимум в течение трёх лет.

Ожидается, что Счётная палата недополучит 661 миллиард рублей дивидендов от Сбербанка в период с 2019 по 2021 год, сообщают "Известия" со ссылкой на контрольный орган.

Сбербанк выплатит менее 50% от прибыли в качестве дивидендов минимум в течение трёх лет, согласно оценкам Счётной палаты.

Пресс-служба финансовой организации не дала изданию комментариев, заявив, что банк намерен выплатить акционерам половину чистой прибыли в 2020 году.

Банк России владеет 50% и одной акцией Сбербанка. ЦБ получает дивиденды, которые затем направляет в федеральный бюджет.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы РФ достигли максимального значения за последние пять лет.

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