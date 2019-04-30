Ретейлеры предложили взимать 15% со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах

Цель инициативы заключается в "уравнивании условий" зарубежных и российских продавцов, так как первые не платят НДС и таможенные пошлины и не обязаны сертифицировать товар.

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила ввести сбор в размере 15% со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах независимо от стоимости. Об этом информирует "Коммерсант".

По данным издания, отраслевое объединение направило вице-премьеру России Дмитрию Козаку письмо с предложением признать трансграничную торговлю внешнеэкономической деятельностью и исключить товары, которые покупаются в иностранных онлайн-магазинах, из категории предметов для личного пользования. Со всех таких покупок предлагается взимать 20% их стоимости. Глава АКИТ Артём Соколов отметил, что по итогам обсуждения величина пошлины была снижена до 15%.

Цель инициативы, отмечает издание, заключается в "уравнивании условий" иностранных и российских магазинов, так как первые не платят НДС и таможенные пошлины и не обязаны сертифицировать товар. Оператором сбора хотят сделать Почту России.

Согласно информации газеты, обращение поступило в Минкомсвязь 29 апреля и было направлено на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт имени Гайдара и главе Почты России Николаю Подгузову.

Сейчас не нужно платить пошлину с трансграничных покупок в Сети стоимостью до 500 евро и весом до 31 килограмма в течение месяца. При превышении нормы надо заплатить 30% от суммы превышения.