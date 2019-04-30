КНДР призвала Южную Корею к реальным действиям для улучшения отношений

За последний год страны провели три встречи, однако после февральского саммита активность переговоров спала.

КНДР призвала Южную Корею перейти к практическим действиям и показать искреннее желание наладить межкорейские отношения, сообщается на информационном портале Arirang Meari.

В статье подчёркивается, что отношения между странами перейдут на более высокий уровень, только когда Южная Корея "вернётся к своему первоначальному замыслу, который у неё был во время встречи в Пханмунджоме и сентябрьского саммита в Пхеньяне".

Для улучшения отношений Южной Корее необходимо продемонстрировать "свою искренность практическими действиями", сообщается на сайте.

Как считают авторы комментария, было бы ошибочно думать, что отношения наладятся сами собой.

— Отношения нельзя улучшить, когда только одна сторона прилагает усилия. Мы можем достичь результата, когда Север и Юг будут работать вместе, — отмечается на портале.

За последний год лидеры Южной Кореи и КНДР провели три встречи, которые стали отправной точкой для нормализации отношений между странами. Однако после последней встречи на ханойском саммите в феврале активность переговоров спала.