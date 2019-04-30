КНДР призвала Южную Корею к реальным действиям для улучшения отношений

КНДР призвала Южную Корею перейти к практическим действиям и показать искреннее желание наладить межкорейские отношения, сообщается на информационном портале Arirang Meari.
В статье подчёркивается, что отношения между странами перейдут на более высокий уровень, только когда Южная Корея "вернётся к своему первоначальному замыслу, который у неё был во время встречи в Пханмунджоме и сентябрьского саммита в Пхеньяне".
Для улучшения отношений Южной Корее необходимо продемонстрировать "свою искренность практическими действиями", сообщается на сайте.
Как считают авторы комментария, было бы ошибочно думать, что отношения наладятся сами собой.
— Отношения нельзя улучшить, когда только одна сторона прилагает усилия. Мы можем достичь результата, когда Север и Юг будут работать вместе, — отмечается на портале.
За последний год лидеры Южной Кореи и КНДР провели три встречи, которые стали отправной точкой для нормализации отношений между странами. Однако после последней встречи на ханойском саммите в феврале активность переговоров спала.
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