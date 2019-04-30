На Кольцевой линии метро Москвы появился новый тематический поезд

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На Кольцевой линии метро Москвы появился новый тематический поезд

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Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

На Кольцевой линии Московского метрополитена 29 апреля появился новый тематический поезд, посвящённый фестивалю "Московская весна a cappella".

Вагоны поезда окрашены в жёлтый и зелёный цвета. В самом составе можно ознакомиться с различными фактами о музыке, с биографией музыкантов, которые уже принимали участие в предыдущих фестивалях.

Как сообщила глава службы внешних связей столичного метро Юлия Дорохина, поезд будет курсировать по линии в течение двух недель.

Фестиваль "Московская весна a cappella" — это открытый музыкальный международный конкурс исполнителей, который будет проходить с 1 по 12 мая в Москве.

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