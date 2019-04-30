Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке, двое детей госпитализированы — видео

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Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке, двое детей госпитализированы — видео

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Два человека погибли, ещё четверо, включая двоих детей, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате ДТП, которое произошло 29 апреля во Владивостоке.

По информации правоохранителей, аварию спровоцировал водитель автомобиля Mazda RX-7. Двигаясь по улице Шилкинской, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Spacio, в котором находилась семья из четырёх человек.

<p>Фото: © <a href="https://vk.com/public89458252?w=wall-89458252_216568&z=photo-89458252_456274561%2Falbum-89458252_00%2Frev" target="_blank">VK/Владивосток</a></p>

От удара водитель "тойоты" погиб на месте, его жена в тяжёлом состоянии и двое детей, у которых диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы, были доставлены в больницу. Пассажирка "мазды" также была госпитализирована. Её спутник, сидевший за рулём, скончался в реанимации.

<p>Фото: © <a href="https://vk.com/public89458252?z=photo-89458252_456274581%2Falbum-89458252_00%2Frev" target="_blank">VK/Владивосток</a></p>

Устанавливаются причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации. Назначено несколько экспертиз.

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