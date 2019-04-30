Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке, двое детей госпитализированы — видео

Два человека погибли, ещё четверо, включая двоих детей, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате ДТП, которое произошло 29 апреля во Владивостоке.

По информации правоохранителей, аварию спровоцировал водитель автомобиля Mazda RX-7. Двигаясь по улице Шилкинской, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Spacio, в котором находилась семья из четырёх человек.

От удара водитель "тойоты" погиб на месте, его жена в тяжёлом состоянии и двое детей, у которых диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы, были доставлены в больницу. Пассажирка "мазды" также была госпитализирована. Её спутник, сидевший за рулём, скончался в реанимации.

Устанавливаются причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации. Назначено несколько экспертиз.