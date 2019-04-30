Facebook впервые предоставит учёным доступ к конфиденциальным данным

Прежде чем получить доступ к секретным сведениям, исследователи пройдут специальное обучение.

"Фейсбук" впервые даст доступ к конфиденциальной информации группе учёных, планирующих изучить ряд вопросов, в том числе возможное влияние соцсети на проведение выборов. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте компании.

— Мы надеемся, что эта инициатива поможет объяснить общественности влияние, которое социальная сеть имеет на выборы и демократию, а также поможет "Фейсбуку" и другим компаниям улучшить предлагаемый продукт, — объясняется в тексте.

Отмечается, что доступ к конфиденциальным данным получат 60 учёных из 30 учреждений 11 стран мира.

Исследователи смогут ознакомиться с инструментом CrowdTangle, позволяющим отследить поведение пользователей в социальной сети. Также специалисты изучат данные, связанные с политической рекламой, опубликованной в "Фейсбуке".

В компании подчеркнули, что прежде, чем получить доступ к секретным сведениям, исследователи пройдут специальное обучение по правилам обработки и распоряжения полученными данными.

В марте прошлого года стало известно, что компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения 87 миллионов человек, в том числе более 600 тысяч канадцев, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как сообщили изданию бывшие сотрудники организации, алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для оказания влияния на их выбор.

Главе "Фейсбука" Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в американском конгрессе. Он заверил, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.