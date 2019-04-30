В Хабаровске изъяли три тысячи литров алкоголя с поддельными акцизами

Правонарушители хранили спиртные напитки известных марок у себя дома и в гаражах.

В Хабаровске правоохранители изъяли у отца и сына свыше трёх тысяч литров спиртного с фальсифицированными акцизами, сообщает региональное УМВД России.

Мужчины хранили в квартире и четырёх арендуемых гаражах более 6,5 тысячи бутылок с алкоголем известных марок. Согласно заключению экспертизы, на изъятых бутылках нанесены федеральные специальные марки с признаками подделки.

При обыске также был найден рулон фальсифицированных акцизных марок. Общая стоимость изъятого спиртного превысила 1,4 миллиона рублей.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Статья предусматривает до шести лет лишения свободы. Правоохранители разыскивают соучастников.