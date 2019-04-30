Пушков ответил на фантазии Порошенко о "святом гражданстве Украины"

Сенатор указал, что лично не знает ни одного человека, хотевшего бы получить украинское гражданство.

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял в своём твиттере заявление действующего главы Украины Петра Порошенко о "святом украинском гражданстве", о котором, по мнению лидера Незалежной, мечтают все россияне.

По словам Пушкова, Порошенко пребывает в фантазиях, где Украина является сказочной страной и в ней "лучше, чем в РФ". Сенатор подчеркнул, что лично не знает ни одного человека, хотевшего бы получить украинское гражданство.

— Бабченко был, думаю, последним. После него уже никого не осталось, — иронизировал сенатор.

Во время своего визита во Львов украинский президент Пётр Порошенко высказал мнение, что всё население РФ с радостью бы получило гражданство Украины.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Россия станет выдавать паспорта украинцам по упрощённой схеме, это едва ли найдёт отклик у его соотечественников. Заявление стало ответом на слова президента РФ Владимира Путина о том, что в будущем российское гражданство для украинцев может выдаваться по упрощённой схеме.