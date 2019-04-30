Трамп хочет ужесточить систему предоставления убежища мигрантам

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Трамп хочет ужесточить систему предоставления убежища мигрантам

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Фото: © Flickr / BBC World Service

Среди предложенных мер есть и немедленный отзыв разрешения на работу иностранцам, получившим распоряжение об окончательной высылке.

Президент США Дональд Трамп намерен ужесточить систему предоставления убежища мигрантам. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

Президент подписал меморандум, чтобы обеспечить доступ к убежищу законным лицам, ищущим убежища, и при этом более эффективно отслеживать и высылать нелегальных мигрантов, не удовлетворяющих критериям и не соответствующих требованиям,говорится в сообщении.

Среди предложенных мер в том числе немедленный отзыв разрешения на работу иностранцам, получившим распоряжение об окончательной высылке.

В конце марта американский лидер заявил, что закроет границу с Мексикой, если она полностью не остановит поток нелегальных мигрантов.

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