В Приморском крае загорелся цех по розливу воды

Пожарные расчёты прибыли на место уже спустя семь минут после сообщения о возгорании.

Спасатели утром потушили пожар на площади в тысячу квадратных метров в цехе по розливу воды в Спасске-Дальнем Приморского края, сообщает краевой главк МЧС России.

Поясняется, что пожарные расчёты прибыли на место уже спустя семь минут после сообщения о пожаре. Горело производственное здание, которое использовалось как цех по розливу воды.

— Огнеборцы провели разведку внутри горящих помещений, никого обнаружено не было. В 06:20 пожар был локализован, а в 08:00 ликвидировано открытое горение... Пострадавших в результате пожара нет, — поясняется в сообщении.

Проводится проливка конструкций и осмотр места ЧП.