UTair может прекратить работу из-за долгов

На конец прошлого года перевозчик имел задолженность по кредитам в размере 65,8 млрд рублей.

Российская авиакомпания UTair может прекратить свою работу из-за накопившихся долгов. Об этом говорится в примечаниях к консолидированной финансовой отчётности UTair, которые приводятся в аудиторском заключении компании Ernst and Young.

Прошлогодний убыток компаний группы UTair составил около 22 млрд рублей. При этом краткосрочные обязательства составили около 75 млрд, а чистые активы снизились на 30,6 млрд рублей.

Зимой компания допустила просрочку выплат по семилетним кредитам. На конец прошлого года перевозчик имел задолженность по кредитам в размере 65,8 млрд рублей.

— Перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределённости, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно, — отметили в компании.

В UTair подчеркнули, что причинами убытков стали рост цен на топливо и конкуренция в доходных тарифах.