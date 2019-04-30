Учёные назвали дату наступления глобальной катастрофы

Впрочем, нынешнему поколению бояться нечего, так как произойдёт она через несколько сотен лет.

Американские учёные из лаборатории NASA в Пасадене вычислили самую точную, на данный момент, модель повышения уровня Мирового океана из-за наступления глобального потепления, сообщает The Technology.

Исследователи учли взаимодействие динамики вращения Земли и перераспределение массы ледникового покрова, а также поднятие Антарктиды вследствие таяния ледников в районе линии заземления. Точность прогнозов удалось увеличить за счёт того, что участки коренной породы рассматривались в масштабе 1 км.

В итоге наступление морских вод вглубь материков замедлится в XXIII веке, а уже к 2350 году замедлится миграция линии заземления. Кроме того, уровень Мирового океана будет на 29% ниже, чем то предполагают другие модели. Впрочем, все эти показатели говорят лишь о временном замедлении приближения глобальной катастрофы.