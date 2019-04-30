Синоптики спрогнозировали небольшое потепление в Москве

Атмосферное давление немного понизится и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Сегодня, 30 апреля, синоптическая ситуация в Московском регионе по-прежнему будет определяться влиянием повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной и сухой погоды, что позволит лучше прогреть воздух, остывший за ночь, но пока ещё не вернёт температурный фон в климатическое русло. Об этом сообщили специалисты погодного центра "Фобос".

— В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём в столице составит +12...+14 °С, в области +10...+15 °С. Ветер восточной четверти 1–6 м/с. Атмосферное давление немного понизится и составит 750 миллиметров ртутного столба, — говорится в сообщении синоптиков.