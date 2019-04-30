Более 500 тысяч человек пользуются МЦК по будням

Всего с начала 2019 года центральное кольцо перевезло более 45 миллионов пассажиров.

Более полумиллиона человек пользуются Московским центральным кольцом в будний день. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— МЦК в будни стали пользоваться более полумиллиона пассажиров. Тенденция сохраняется уже на протяжении трёх недель. По сравнению с апрелем 2018 года пассажиропоток здесь вырос более чем на 25%, — пояснил он, добавив, что жители и гости столицы всё чаще планируют поездки по МЦК.

Ликсутов отметил, что всего с начала 2019 года кольцо перевезло более 45 миллионов пассажиров, что на 17,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Сейчас с МЦК можно пересесть на 23 станции радиальных линий Московского метрополитена и на девять платформ пригородного ж/д транспорта, напомнил заммэра. Кроме того, с каждой станции можно пересесть на наземный городской транспорт.

— В этом году МЦК продолжат интегрировать в транспортную систему Москвы. Планируется перенести платформу Северянин Ярославского направления ближе к "Ростокино" МЦК, станцию "Лихоборы" соединят надземным переходом с платформой НАТИ, окончится интеграция станций "Стрешнево" МЦК и Ленинградская МЖД, — добавил Ликсутов.

Он подчеркнул, что к концу 2019 года планируется сократить интервалы движения поездов в часы пик с пяти до четырёх минут. Это, по его словам, даст возможность увеличить количество пассажирских мест ещё на 25%.