Американец выиграл два миллиона долларов в лотерею, но не пришёл за ними

Забрать деньги можно было до 25 апреля. Теперь они могут пойти на развитие штата Техас.

Житель американского штата Техас выиграл два миллиона долларов в лотерею, однако так и не явился за своим призом. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в его лотерейном билете совпало пять из шести номеров, что и принесло ему джекпот. По правилам забрать средства он должен был до 25 апреля, но не явился в срок.

Теперь же деньги могут уйти на развитие штата. Впрочем, если же победитель проходит военную службу по контракту, то тогда он сможет забрать выигранные деньги, однако это остаётся неизвестным.