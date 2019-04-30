Медикам на Камчатке выплатили 20 млн рублей долгов по зарплате

Ранее одна из медсестёр пожаловалась на руководство госпиталя Дмитрию Медведеву.

Медицинским работникам из 145-го военного госпиталя на Камчатке выплатили 20 миллионов рублей, которые учреждение задолжало сотрудникам за период с лета 2018 года. Об этом сообщило правительство региона.

Проблема с выплатой зарплат начала формироваться в медучреждении в июле прошлого года, когда Минобороны РФ передало 145-й военный госпиталь в ведение ФМБА. С 23-го числа на период организационных мероприятий всех сотрудников ввели в простой и выплачивали только часть положенной зарплаты.

Ситуация сохранялась до конца года и затянулась до апреля. К этому моменту общая сумма задолженности перед 161 работником составила около 20 миллионов рублей. После этого одна из медсестёр не вытерпела и обратилась в соцсетях к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться.

После этого было отдано распоряжение чиновникам на местах, согласно которому нужно было немедленно выплатить долги.