Доход главы Хакасии за 2018 год увеличился почти втрое

Немногим ранее стало известно, что Коновалов увеличил надбавки к своей заработной плате в четыре раза.

Доход губернатора Хакасии Валентина Коновалова за прошлый год составил чуть более 607 тыс. рублей, увеличившись почти втрое, следует из документов, опубликованных на сайте республиканского правительства.

Коновалов является главой Хакасии с ноября 2018 года. Он победил во втором туре выборов, где был единственным кандидатом.

Согласно документам, доход Коновалова за прошлый год составил 607 382 рубля. Также он владеет автомобилем Mazda Familia, земельными участками в 23,2 и 593 кв. м, квартирой чуть более 63 кв. м и гаражом. Его жена, согласно документам, заработала в прошлом году 441 299 рублей. У неё тоже в собственности квартира чуть более 29 кв. м.

Согласно данным за 2017 год, когда глава Хакасии был депутатом городского совета Абакана, его доход составлял 218 455 рублей.

Ранее стало известно, что Коновалов увеличил надбавки к своей заработной плате в четыре раза. А до этого в военкомате подтвердили, что глава Хакасии уклонялся от службы в армии.

Прежде Коновалов отметился тем, что перед Новым годом выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации. Среди премируемых — 15 человек, включая замов Коновалова и министров. Так, замгубернатора Хакасии Юлия Исмагилова получила по итогам года премию в размере 300% от ежемесячного оклада. А другим распоряжением она была премирована ещё на 200%. В общей сложности чиновница получила миллион рублей.

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