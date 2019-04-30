Полиция проверяет сообщения о взрывном устройстве в новозеландском Крайстчерче

Находиться оно может в одном из пустующих домов в пригороде. На месте работают около 20 офицеров.

В новозеландском городе Крайстчерч полиция проверяет сообщения о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из домов. Об этом сообщает новостной портал Stuff.

Отмечается, что находиться оно может в одном из пустующих домов в пригороде. Жители близлежащих строений уже эвакуированы. На месте дежурят около 20 правоохранителей.

Позднее стало известно, что из-за соответствующих сообщений был задержан 33-летний мужчина.

Как ранее сообщал Лайф, 15 марта вооружённые люди ворвались в мечеть в новозеландском городе Крайстчерч и открыли стрельбу. Всё происходящее они транслировали в Интернете. Вскоре полиция задержала главного подозреваемого — 28-летнего гражданина Австралии Брентона Тарранта.